خدمة اليوم.. 3 خطوات للبحث في قاعدة معلومات المرخصين للمهن الاستشارية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم الأحد، لقرائها الكرام، خطوات للبحث في قاعدة معلومات المرخصين للمهن الاستشارية.

وأوضحت وزارة التجارة خدمة تتيح للعميل البحث في قاعدة بيانات المرخصين لمزاولة المهن الاستشارية، وتعرض فيها معلومات المرخص، ومنها:

1 – مجال الترخيص.

2 – اسم المكتب المهني.

3 – اسم المرخص، مؤهلاته.

4 – رقم الترخيص.

5 – المدينة.

6 – المنطقة.

وأضافت أن الخدمة تساعد في تسهيل حصول العميل على بيانات المرخصين دون الحاجة لمراجعة وزارة التجارة، من خلال اتباع هذه الخطوات:

الخطوات

1 – ادخل على الخدمة.

2 – املأ الحقول المطلوبة، واضغط على أيقونة “بحث”.

3 – تظهر النتائج وفقًا لمعايير البحث المدخلة.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “1900”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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