حالة الطقس في ثالث أيام العيد.. أمطار غزيرة وجريان السيول على جميع المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

زخات من البرد وجريان السيول

وأوضح أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار

على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة.

وبين أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15- 38 كيلو متر في الساعة

تصل سرعتها إلى 45 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

بينما يرتفع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج مع السحب الرعدية.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية

بسرعة 12-32 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.