الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
حالة الطقس في ثالث أيام العيد.. أمطار غزيرة وجريان السيول على جميع المناطق
8 أسباب للصداع في الجانب الأيسر من الرأس
إدارة مشروع مدينة نيوم تعلن عن 361 وظيفة شاغرة
شاهد.. تدفق شلالات شعيب فتق شرق حائل
ثالث أيام عيد الفطر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
ميتا تلغي آلاف الوظائف.. ومالك فيسبوك يوجه رسالة صادمة لموظفيه

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

حالة الطقس في ثالث أيام العيد.. أمطار غزيرة وجريان السيول على جميع المناطق

حالة الطقس في ثالث أيام العيد.. أمطار غزيرة وجريان السيول على جميع المناطق

حالة الطقس في ثالث أيام العيد.. أمطار غزيرة وجريان السيول على جميع المناطق
٠١:٥٣:٤٢ م، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

زخات من البرد وجريان السيول

وأوضح أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض وحائل ونجران وجازان وعسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار

على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

اقرأ أيضًا:

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص سقوط أمطار على هذه المناطق في الـ24 ساعة القادمة

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18- 38 كيلو متر في الساعة.

وبين أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15- 38 كيلو متر في الساعة

تصل سرعتها إلى 45 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

بينما يرتفع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج مع السحب الرعدية.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية

بسرعة 12-32 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس أمطار غزيرة أيام العيد الأرصاد الجوية السيول الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
اليوم الوطني 92 يرفع شعار “هي لنا دار” لتعزيز الهوية والانتماء

اليوم الوطني 92 يرفع شعار “هي لنا دار” لتعزيز الهوية والانتماء

١١:٣٧ ص، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠٢٢
العنصرية كلمة السر.. حرق المصحف الشريف بين التصرفات الفردية وسياسات الغرب

العنصرية كلمة السر.. حرق المصحف الشريف بين التصرفات الفردية وسياسات الغرب

٠٩:١٥ ص، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
موقف أخوي رائع في حائل.. مواطن يتبرع لصديقه بكليته

موقف أخوي رائع في حائل.. مواطن يتبرع لصديقه بكليته

٠٩:٤٣ م، الأربعاء، ٠٦ مايو ٢٠١٥
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

٠١:٢٥ ص، الأثنين، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *