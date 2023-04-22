إدارة مشروع مدينة نيوم تعلن عن 361 وظيفة شاغرة
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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن فتح باب التوظيف لشغل 361 وظيفة شاغرة في العديد من المجالات والتخصصات، للعمل في عدة مدن.
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المسميات الوظيفية:
- رئيس الأمن السيبراني.
- مدير اقتصاديات.
- مساعد استراتيجي أول.
- مدير تطوير النظام البيئي.
- رئيس مكتب البيانات.
- مهندس مدني أول.
- مدير أعمال.
- رئيس تطوير الأعمال.
- محلل أول.
- محاسب حسابات دائنة.
- مدير حوكمة الكيانات.
- مدير أول عمليات الملكية الفكرية.
- أخصائي مراجعة عقود.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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