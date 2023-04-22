إدارة مشروع مدينة نيوم تعلن عن 361 وظيفة شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن فتح باب التوظيف لشغل 361 وظيفة شاغرة في العديد من المجالات والتخصصات، للعمل في عدة مدن.

اقرأ أيضا:

آلاف الوظائف في عدد من الجهات والهيئات الحكومية

المسميات الوظيفية:

رئيس الأمن السيبراني. مدير اقتصاديات. مساعد استراتيجي أول. مدير تطوير النظام البيئي. رئيس مكتب البيانات. مهندس مدني أول. مدير أعمال. رئيس تطوير الأعمال. محلل أول. محاسب حسابات دائنة. مدير حوكمة الكيانات. مدير أول عمليات الملكية الفكرية. أخصائي مراجعة عقود. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

رابط التقديم.. هيئة السوق المالية تطرح وظائف شاغرة للعمل في الرياض