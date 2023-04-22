شاهد.. تدفق شلالات شعيب فتق شرق حائل

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق شلالات شعيب فتق شرق حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

غرق شوارع بالمجمعة

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تجمعات لمياه الأمطار في شوارع وأحياء المجمعة بمنطقة الرياض.

وأظهر المقطع، غرق شوارع في المجمعة بمياه الأمطار، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.