ثالث أيام عيد الفطر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 3 شوال 1444 هجرية، الموافق 23 إبريل 2023م ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:45 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:38، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:35 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:34 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 3 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأحد

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:36

المدينة – 4:31

الرياض – 4:02

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:20

المدينة – 12:20

الرياض – 11:52

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:49

الرياض – 3:21

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:43

المدينة – 6:48

الرياض – 6:19

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:13

المدينة – 8:18

الرياض – 8:49

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