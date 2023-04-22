ميتا تلغي آلاف الوظائف.. ومالك فيسبوك يوجه رسالة صادمة لموظفيه

تواصل- فريق التحرير:

تستهدف شركة “ميتا” المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي الأضخم في العالم “فيسبوك” خفض الإنفاق في ظل التراجع المستمر في الإعلانات والمتاعب التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

ميتا تلغي آلاف الوظائف:

وفي هذا الصدد تعتزم الشركة العملاقة إلغاء مئات الوظائف في العاصمة البريطانية لندن، والتي يتوقع أن تؤثر سلباً على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وذكرت صحف بريطانية أن شركة “ميتا” ستقوم بإلغاء مئات الوظائف في لندن.

وأوضحت أيضا أنها ستقوم بإلغاء مركز إنستجرام” الموجود في العاصمة البريطانية، كجزء من تدابير خفض التكاليف.

إلغاء مركز إنستجرام:

وأفادت تقارير أن الشركة ستلغي ما يصل إلى 687 موظفاً، يمثلون نحو 10% من القوة العاملة، حيث سيتم إلغاء ما يصل إلى 250 من الوظائف الموجودة في لندن ضمن مركز “أنستجرام”.

ويشمل القرار رئيس المركز آدم موسيري، الذي انتقل إلى بريطانيا العام الماضي للمساعدة في بناء فريق التطبيق في لندن ليصبح مركزاً عالمياً رئيسياً.

وتأتى حملة التسريحات في أعقاب قرار اتخذته شركة “ميتا” الشهر الماضي بإلغاء 10 آلاف وظيفة أخرى وإلغاء خمسة آلاف وظيفة شاغرة.

وكان رئيس الشركة مارك زوكيربيرخ قد أخبر الموظفين أنه سيبدأ في إعادة هيكلة الخطط التي تركز على:

-تسوية الفرق .

– إلغاء المشاريع ذات الأولوية المنخفضة.

– تقليل معدلات التوظيف.

وأضاف مارك: “سيكون هذا صعباً ولا توجد طريقة للتغلب على ذلك.. وسيعني ذلك توديع الزملاء الموهوبين والمتحمسين الذين كانوا جزءاً من نجاحنا “.

وتابع زوكربيرج قائلا : “في هذه المرحلة، أعتقد أننا يجب أن نعد أنفسنا لاحتمال استمرار هذا الواقع الاقتصادي الجديد لسنوات عديدة”.

اقرأ أيضا

“ميتا” تحذف نهائيًا هذه الخدمة من “فيسبوك” و”إنستجرام”