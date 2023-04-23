تواص – فريق التحرير:

يعد صداع الجانب الأيسر من الدماغ، أمرا شائعا جداً، ولا ينبغي أن يكون مدعاة للقلق، لكنه في الوقت نفسه يؤرق المصابين به، وفي بعض الأحيان يكون الألم حادًا.

وفي أحيان أخرى، يكون الألم نابضًا، ويمكن أن يبقى في منطقة معينة أو ينتشر إلى مناطق قريبة، مثل الرقبة والعينين، حسب “القبس”.

وهناك 8 أسباب للصداع في الجانب الأيسر من الرأس، وهي:

1- المواد الحافظة:

بعض المنتجات، خاصة تلك التي تحتوي على مواد حافظة، يمكن أن تسبب الصداع، ومنها اللحوم المصنعة، والجبن المعتق، والمكسرات.

2- تخطي الوجبات

يحتاج الدماغ إلى الجلوكوز من الطعام ليعمل بشكل صحيح، إذا لم يأكل الشخص لفترة أطول من الموصى به، فقد يعاني من هذا الصداع.

3- الإجهاد

يمكن أن يسبب توتر العضلات، كما أنه يسبب تغيرات كيميائية حيوية تجعل الدماغ في حالة تأهب، هذان العاملان يساهمان في حدوث الصداع.

4- الضغط

الخوذات أو القبعات الضيقة، وكذلك تسريحات الشعر التي تشد فروة الرأس يمكن أن تسبب الصداع.

5- الأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تسبب ما يسمى بتأثير الارتداد، في هذه الحالات، يؤدي الاستهلاك المفرط إلى ظهور الأعراض التي كنت تريد التخلص منها، إذا حدث هذا، فإن الألم يحدث دائمًا تقريبًا بعد الاستيقاظ، في الساعات الأولى من اليوم.

6- عدوى أو حساسية

غالبا ما تتسبب نزلات البرد والإنفلونزا في انسداد ممرات الجيوب الأنفية وقد يؤدي ذلك إلى حدوث صداع.

وتسبب العدوى الأخرى الأكثر خطورة، مثل التهاب الدماغ والتهاب السحايا، الألم أيضًا، ولكنها شديدة جدًا وتكون مصحوبة بأعراض مهمة أخرى، مثل النوبات والحمى وتيبس الرقبة.

7- قلة النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو عدم الحصول على قسط جيد من النوم ليلا هما سببان شائعان لصداع الجانب الأيسر.

8- مشاكل عصبية

قد يكون صداع الجانب الأيسر نتيجة لمشاكل عصبية، مثل التهاب الشرايين الصدغي الذي يسمى أيضًا التهاب الشرايين ذا الخلايا العملاقة، وهذا هو التهاب الأوعية الدموية على جانبي الرأس.

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