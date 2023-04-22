درجة الحرارة وصلت 54 مئوية.. دولة تحذر مواطنيها من الخروج للشوارع في أيام العيد

تواصل- فريق التحرير:

ضربت موجة طقس شديدة الحرارة تايلاند، حيث حذرت السلطات أمس السبت السكان في عدة مناطق في البلاد من الخروج إلى الشوارع، بما في ذلك العاصمة بانكوك.

54 درجة مئوية :

وشهدت أجزاء من آسيا ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة هذا الشهر، إذ

يأتي هذا بعد أن سجلت بعض البلدان في آسيا درجات حرارة قياسية، ففي بنجلادش وأجزاء من الهند، أدت درجات الحرارة الشديدة إلى زيادة الطلب على الطاقة، ما تسبب في:

-انقطاع التيار الكهربائي .

– نقص إمدادات الكهرباء لملايين الأشخاص.

ونقلت وسائل إعلام عن إدارة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية في منطقة بانجنا في بانكوك.

بينما سجل مؤشر الحرارة -الذي يتضمن نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة المحسوسة- 54 درجة مئوية.

كما أفادت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها في تايلاند إن درجات الحرارة ستتجاوز 40 درجة مئوية في 28 إقليما.

وحذرت السلطات السكان من أي أنشطة خارج المباني ومن خطر الإصابة بضربة شمس.

وقال المتحدث إن موجة الحرارة الشديدة الأخيرة تسببت في استهلاك قياسي للكهرباء، حيث استهلكت البلاد أكثر من 39 ألف ميجاوات في السادس من أبريل متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 32 ألف ميجاوات في أبريل من العام الماضي.

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