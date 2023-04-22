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بطرق بسيطة.. كيف تضبط نومك بعد رمضان المبارك؟
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بطرق بسيطة.. كيف تضبط نومك بعد رمضان المبارك؟

بطرق بسيطة.. كيف تضبط نومك بعد رمضان المبارك؟

بطرق بسيطة.. كيف تضبط نومك بعد رمضان المبارك؟
١٢:٥٠:٢٥ ص، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، يقع كثيرون في مشكلة عدم انتظام النوم، وتغير أوقات تناول الوجبات، مما يؤثر على حياتهم لعدة أيام.

مشكلات النوم

في حين أكد خبراء أن ضبط ساعات النوم يستغرق في المتوسط مدة ما بين أسبوع إلى أسبوعين، وأحيانًا قد تصل تلك المدة إلى شهر أو شهرين، إذا كان الإنسان يعاني من مشكلات النوم لمدة طويلة.

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نصائح لانتظام النوم

ولضبط مواعيد النوم وانتظامها، بعد انقضاء أيام الشهر الفضيل، هناك عدة خطوات تتمثل في:

– الانتباه إلى الطعام:

نوعية الطعام تأثير مباشر على جودة النوم، حاول أن تتوقف عن تناول الطعام ساعة على الأقل قبل موعد نومك.

– الكافيين :

يفضل تناول القهوة في الصباح فقط، وإذا اضطررت لتناول المزيد من المشروبات المنبهة خلال اليوم حاول أن تتوقف قبل موعد نومك بست ساعات على الأقل

–  ممارسة الرياضة:

تساعد ارياضة على الحصول على نوم أفضل ليلاً، ولكن موعد ممارسة التمارين يؤثر على النوم، ومن الأفضل أن تتوقف عن ممارسة التمارين الرياضية قبل موعد النوم بثلاث إلى أربع ساعات.

– الحصول على قيلولة:

جب على القيلولة ألا تتخطى العشرين دقيقة تبعاً للدراسات الحديثة، وهي مفيدة في هذه الحالة لضبط الساعة البيولوجية.

– تأثير الأجهزة الإلكترونية:

أظهرت الدراسات أن التعرض لهذا الضوء في الفترة ما بين بعد المغرب وموعد النوم يمنع إفراز هرمون النوم وبالتالي تضطرب ساعتنا البيولوجية ونجد صعوبة في النوم ليلا.

الكلمات الدلالية:
الساعة البيولوجية ضبط النوم نصائح طبية

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