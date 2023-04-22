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“مودة ورحمة”.. هدية غير متوقعة من زوج لزوجته بعيد الفطر عن تعبها في رمضان
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“مودة ورحمة”.. هدية غير متوقعة من زوج لزوجته بعيد الفطر عن تعبها في رمضان

“مودة ورحمة”.. هدية غير متوقعة من زوج لزوجته بعيد الفطر عن تعبها في رمضان

“مودة ورحمة”.. هدية غير متوقعة من زوج لزوجته بعيد الفطر عن تعبها في رمضان
١٢:١٨:٢٧ ص، الأحد، ٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

العلاقة بين الزوجين من أقوى العلاقات المجتمعية، حيث قال الله تعالى :” وجعل بينكم مودة ورحمة”.

هدية 30 دينار أردني ذهبي لزوجة:

وفي هذا المعنى قام شاب أردني بتقديم هدية ثمينة لزوجته بمناسبة عيد الفطر المبارك وهي عبارة عن 30 دينار أردني ذهبي -30 ألف دينار- أي ما يعادل 43 ألف دولار.

كما قام أيضا بتقديم مبلغ نقدي بقيمة 1500 دينار ودعوة لها ولأهلها في أفخم فنادق العاصمة الأردنية عمان.

ونقل موقع “سرايا نيوز” المحلي عن صاحب محل أزهار في مدينة مأدبا وسط الأردن، أن عيدية الشاب الأردني جاءت مكافأة لها على تعبها وسهرها خلال شهر رمضان المبارك، حيث إن كل يوم في رمضان تمثل في دينار ذهب.

يذكر أن هدية “حق الملح” عادة متوارثة عبر الأجيال في بعض الدول العربية، وفيها يقدّم الزوج هدية إلى زوجته في عيد الفطر، وتكون إما مبلغاً من المال وإما قطعة من الذهب.

خاتم ذهبي:

وفي وقت سابق قام مواطن أردني من لواء بني كنانة بتكريم زوجته وأبنائه في حفل أقيم لِحُفاظ القرآن الكريم في فرع جمعية المحافظة على القرآن الكريم في اللواء بمحافظة إربد.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أردنية حينها، فقد قام الزوج بذلك في مبادرة كريمة منه، ومن باب إظهاره حبه لأسرته وعائلته.

وقدم الأردني عدوان خالد النعيمي خاتما مِن ذهب لزوجته معلمة الإجازة والحفظ في مركز المهاجرين القرآني.

كما قدم لأبنائه الهدايا التقديرية، معتبرا إياها بمثابة الحافز والدافع لزوجته وأبنائه لبذل المزيد في سبيل حفظ القرآن الكريم.

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الكلمات الدلالية:
الأردن زوج يهدي زوجته عيد الفطر منوعات

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