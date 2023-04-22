مواطن قطري يشيد بتحركات المملكة في عمليات الإجلاء

تواصل – فريق التحرير:

أشاد مواطن قطري بتحركات المملكة العاجلة، في عمليات إجلاء العالقي في السودان، وقال إن الإجراءات كانت سهلة وميسرة، لافتا إلى اهتمام المسؤولين بكل مواطني الدول الذين جرى إجلاؤهم.

تسيير الرحلة

وروى المواطن القطري، في لقاء تليفزيوني مع قناة “الإخبارية”، أنهم تحركوا قبل الجميع من بور سودان، مساء أمس، وجرى مراجعة الجوازات، وتسيير الرحلة، دون أية تعقيدات.

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شائعة باستهداف البعثة الدبلوماسية

وفي سياق متصل، نفى صحفي قطري ما تم تداوله عن استهداف لموكب البعثة الدبلوماسية القطرية في السودان وهي في طريق خروجها من الخرطوم إلى بورتسودان.

وأكد أن سفير قطر بالسودان، محمد السادة، يستقر مؤقتا في بور سودان، فيما بقية أفراد البعثة الدبلوماسية تم إجلاؤهم إلى جدة ومنها سيصلون الدوحة، الليلة.

نجاح عملية الإجلاء

وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت.

وفي بداية الاتصال، هنّأ معاليه سمو الوزير بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، مشيداً بالكفاءة العالية للجهات السعودية التي أسهمت في إنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.