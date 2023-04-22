تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها السبت، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

بيان الداخلية في ثاني أيام العيد.. ضبط 8 متلبسين بجريمة مخلّة بالشرف

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. المزيد هنا

تنفيذا لتوجيهات القيادة.. بدء ترتيب إجلاء المواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة

أعلنت وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.. المزيد هنا

اليوم السبت.. 13 دولة تحتفل بأول أيام عيد الفطر ونصائح لإجازة سعيدة

تحتفل 13 دولة اليوم السبت بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شوال، مساء أمس الأول الخميس.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من “سكني” حول إيداع دعم أبريل

أكد برنامج سكني أنه سيتم إيداع الدعم خلال الأسبوع الجاري، بمشيئة الله، حيث تقرر أن يكون تاريخ إيداع الدعم في يوم 24 من كل شهر ميلادي.. المزيد هنا

مشهد لم تره من قبل لصلاة العيد في المسجد النبوي ومحيطه (فيديو)

وثقت لقطات مصورة مشهدًا مذهلًا لحشود غفيرة تؤدي صلاة العيد في المسجد النبوي بالمدينة المنورة.. المزيد هنا

“البرهان” يكشف مكان تواجده.. ويؤكد: “لن أتركه إلا على نعش”

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن مكان تواجده حاليًا.. المزيد هنا

عاجل.. توضيح مهم من الجوازات بخصوص العاملات المنزليات القادمات لأول مرة

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة من اختصاص مكاتب الاستقدام.. المزيد هنا

خطوات إصدار هوية بدل فاقد بعد الإبلاغ عنها إلكترونيًا عبر أبشر

يتيح تطبيق أبشر حاليا إصدار هوية بدل فاقد للفرد، بعد الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلاله مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.. المزيد هنا

مهلة 6 أشهر.. وزير “البلدية” يعتمد دليل إجراءات شهادة امتثال المباني

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، “دليل إجراءات شهادة امتثال المباني”.. المزيد هنا

البرد الكثيف يغطي أجزاء واسعة من عسير (صور)

شهدت أجزاء واسعة من منطقة عسير اليوم السبت تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد تركزت.. المزيد هنا