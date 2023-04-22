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في عيد الفطر.. مليشيا الحوثي تفجر منازل المواطنين باليمن

في عيد الفطر.. مليشيا الحوثي تفجر منازل المواطنين باليمن

في عيد الفطر.. مليشيا الحوثي تفجر منازل المواطنين باليمن
١١:٣٦:٣٢ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أقدمت مليشيات الحوثي المتمردة في اليمن، على نسف 3 منازل بالعبوات الناسفة وتسويتها بالأرض، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك.

الحوثي يفجر منازل اليمنيين:

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي عمدت لتفجير المنازل الثلاثة في أول أيام عيد الفطر بعد أن أجبرت أفراد الأسر التي كانت تقيم فيها على النزوح إلى مناطق مأرب المحررة.

وعقب الواقعة الأخيرة، وصل مجموع المنازل التي فجرتها المليشيات الحوثية في بلدة “الزور” منذ منتصف شهر فبراير الماضي 9 منازل.

تفجير 60 منزلا:

بينما بلغ مجموع المنازل التي جرى تدميرها بالطريقة نفسها 60 منزلا في عموم مديريات محافظة مأرب ضمن جرائم انتقامية.

وقام ناشطون بتوثيق لحظة تفجير مليشيات الحوثي للمنازل في بلدة “الزور”.
وقد ظهرت عناصر حوثية تقوم بزرع عبوات ناسفة في أطراف المنزل قبل أن تبتعد وتضغط زر التفجير ما يؤدي إلى تدمير المنازل.
مقتل خطيب صلاة العيد:

وأمس الجمعة اغتال مسلحون مجهولون، خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان بجنوب شرق اليمن، الشيخ عبد الله الباني، عقب انتهائه من الخطبة.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان في تغريدة له : “تم اغتيال خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان بمحافظة شبوة الشيخ عبد الله الباني، وسط المصلين بعد أن أكمل خطبة العيد”، ولم يذكر تفاصيل الحادثة”.

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الكلمات الدلالية:
الحوثيين اليمن تفجير منازل صنعاء عيد الفطر

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