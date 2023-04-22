11 نصيحة طبية لصحة الجهاز الهضمي بعد شهر رمضان

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مع انتهاء شهر رمضان المبارك يعود المسلمون لممارسة حياتهم اليومية بعد صيام وتغيير نظامهم الغذائي، وهو ما يتطلب الاهتمام بالمأكولات والمشروبات الصحية المناسبة بدءاً من أول أيام العيد.

يتغير النظام الغذائي لمعظمنا بعد شهر رمضان، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالمأكولات والمشروبات الصحية المناسبة بدءاً من أول أيام العيد.

ويوجه خبراء الصحة نصائح مهمة لتفادي مشاكل الجهاز الهضمي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وتشمل تلك النصائح ما يلي:

1- شرب العصير الطازج في إفطار صباح العيد، إذ يُنصح بشرب كوب من العصير الطازج بدلاً من تناول الأطباق الغنية بالملح والزيت، وشرب كمية كافية من الماء الدافئ مع عصير الليمون.

2- تقسيم الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، إذ يجب البدء بتناول قليل من الطعام صباحاً، حتى تعتاد المعدة عملية استقبال الأكل والشراب في الصباح.

ومن الضروري الحصول على العناصر المغذّية في الوجبات من البروتين مثل البيض والزبادي الغني بالبكتيريا النافعة لتحسين عملية الهضم، مع نسبة قليلة من الكربوهيدرات الصحية.

تناول الخضروات والفاكهة

3- تناول 5 أنواع من الخضراوات الطازجة، إذ إن أفضل طريقة للتحكم في شهية الإنسان هي تناول وجبات صغيرة مليئة بالخضراوات والسلطات والفاكهة الغنية بالألياف بما يترك شعوراً بالشبع وتَحسُّن وظائف الجهاز الهضمي، ويساعد على الحفاظ على الوزن.

ومن أمثلة الخضراوات التي يُنصح بتناولها، خضراء اللون من مثل الخس والسبانخ والملفوف والبقدونس والبصل الأخضر والبروكلي، والحمراء مثل الطماطم والفجل والفلفل الأحمر، والبرتقالية والصفراء كالبطاطا الحلوة والجزر والفاصوليا الصفراء والقرع، والبنفسجية كالخس البنفسجي والشمندر والباذنجان والملفوف، والبيضاء كالفطر والقرنبيط واللفت والبصل والثوم.

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تجنب الإفراط في الحلويات

4- تجنب الإفراط في تناول الحلويات مثل الكعك والبسكويت ، عالية السعرات الحرارية والفقيرة بالمغذيات، إذ يؤدّي الإفراط فيها إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون، والحموضة في المعدة والإسهال وعسر الهضم، ويُنصح بتناول نوع واحد من الحلويات بكميات قليلة.

5- تناول بدائل صحية لحلويات العيد، كالفواكه المجففة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وجميعها تُفيد صحة الجسم وتعزّز مناعته، من مثل التمر والمشمش واليقطين والأناناس والخوخ المجفف وكذلك سلطة الفواكه، وكلها بديل صحّي للحلويات لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.

6- تجنب الوجبات السريعة والمعلبة، إذ يجب اتباع نظام غذائي متوازن يشمل أطعمة متنوعة من الموادّ الغذائية من مثل البروتينات والكربوهيدرات والألياف والدهون، والابتعاد عن الوجبات السريعة والمعلبة.

القهوة والمشروبات الغازية

7- عدم الإفراط في تناول الكافيين والمشروبات الغازية من خلال عدم الإكثار من شرب القهوة والشاي بخاصة على معدة فارغة في الصباح، إذ يؤدي إلى زيادة حموضة المعدة، وتناول الشاي الأخضر والزنجبيل والكمون والنعناع بدلاً منها، إذ تساعد على تهدئة المعدة وإزالة التشنجات المعوية، والابتعاد قدر الإمكان عن المشروبات الغازية لأنها من عوامل الخطورة على مرضى قرحات المعدة والقولون العصبي.

8- يجب تقليل تناول اللحوم الحمراء والكبد خصوصاً لدى كبار السن، ويُفَضَّل الطهي جيداً بالشواء أو السلق، وتفادي القلي لتجنُّب زيادة محتواها الدهني للأطعمة المقلية.

أهمية ممارسة الرياضة

9- يُنصح بتناول البقوليات والمكسرات، فالبقوليات غنية بالألياف الغذائية، وتناولها يُبطئ عملية الهضم وامتصاص الطعام بالأمعاء مما يُساهم في الشعور بالشبع.

10- يجب أيضا ممارسة التمارين الرياضية بحيث تكون قبل تناول الطعام وليس بعده، إذ تساعد الرياضة بانتظام على انتظام حركة الأمعاء وعلى زيادة معدلات حرق الدهون وتعزيز المناعة والصحة.

11- التقليل من تناول الأطعمة الحريفة والمخللات كثيرة الأملاح.

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