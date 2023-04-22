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مهلة 6 أشهر.. وزير “البلدية” يعتمد دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
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مهلة 6 أشهر.. وزير “البلدية” يعتمد دليل إجراءات شهادة امتثال المباني

مهلة 6 أشهر.. وزير “البلدية” يعتمد دليل إجراءات شهادة امتثال المباني

مهلة 6 أشهر.. وزير “البلدية” يعتمد دليل إجراءات شهادة امتثال المباني
١٠:٥٤:٠٩ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، “دليل إجراءات شهادة امتثال المباني”.

جاء ذلك بناء على الصلاحيات المخولة للوزير نظاماً، وعلى المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى.

مهلة 6 أشهر

ووافق الوزير الحقيل على اعتماد تحديث دليل إجراءات شهادة امتثال المباني ومنح المباني القائمة مهلة لمدة 6 أشهر.

ودعت الوزارة أصحاب المباني القائمة والجديدة للاستفادة من المهلة الحالية، التي تنتهي في 1/3/1445 لمعالجة أوضاعها، لما في ذلك من أهمية في تحسين المشهد الحضري الذي يعد من أهم الركائز في تحقيق رؤية المملكة 2030.

بيئة عمرانية صحية

ويأتي ذلك  لتوفير بيئة عمرانية صحية مستدامة، إضافة إلى معالجة التشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة، نحو مدن خالية من عناصر التشوه البصري، ومحاور حركة محسنة عمرانياً في مدن المملكة – الحلول المتوسطة الأمد.

اشتراطات معالجة التشوه البصري

1- عدم وجود حواجز مشوهة (أشاير حديد، شينكو) على سور الارتداد أو السطح في المباني الواقعة على الشوارع التجارية.

2- عدم وجود وحدات التكييف المنفصلة في الواجهات المطلة للمباني الواقعة على الشوارع التجارية.

3- عدم وجود تمديدات كهربائية، وصحية وميكانيكية ظاهرة بالواجهة المطلة على الشوارع التجارية.

4- عدم وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء.

5- عدم تغطية الشرفات بهناجر أو مواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة البناء أو استخدامها لنشر الغسيل أو التخزين.

6- عدم وجود كتابات مشوهة على جدران المباني الواقعة على الشوارع التجارية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية التشوه البصري الشؤون البلدية والقروية وزير الشؤون البلدية

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