قبل الإصدار الرسمي.. أول فيديو مسرب لهاتف جوجل القابل للطي

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تم رصد جهاز بيكسل تابليت في إيطاليا في عرض للتصميم، وظهر الآن مقطع فيديو لهاتف بيكسل فولد القابل للطي.

ويقدم مقطع الفيديو الجديد أفضل نظرة حتى الآن على أول هاتف ذكي قابل للطي من جوجل، على الرغم من أنه لا يحتوي على بعض التفاصيل.

وتم نشر الفيديو بواسطة مطور يدعى كوبا وجيسكي Kuba Wojciechowski المعروف بتسريبه تفاصيل حول هواتف بيكسل التي لم يتم إصدارها. ويتطابق الفيديو مع التقارير السابقة، كما أن فرص كونه أصلياً عالية.

مواصفات الشاشة الداخلية

ووفقا للمقطع المتداول، فتظهر الشاشة الداخلية، كما تقول التسريبات بوحدة OLED مقاس 7.6 بوصة 120 هرتز، بها حواف علوية وسفلية كبيرة، مع وجود كاميرا 8 ميجابكسل في الجزء العلوي.

وتم التعتيم على الشاشة، وذلك لإخفاء أي معلومات قد تكشف عن هوية الشخص الذي يقف وراء التسريب على الأرجح، وفقا لموقع فون أرينا.

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وعند التشغيل، لا يبدو أن الشاشة بها تجعد، ولكن عندما لا تكون نشطة، يمكننا رؤية تجعد خفيف. ويتم طي الجهاز بشكل مسطح، مما يعني أنه يستخدم مفصل قطرة الماء. ويمكننا أيضاً رؤية الشاشة الخارجية، والتي يقال إن وزنها يبلغ 5.8 بوص ، ولكن تم إيقاف تشغيلها. ويبدو أنه يحتوي على حواف أرق وهناك ثقب للكاميرا بدقة 9.5 ميجابكسل.

قارئ البصمة

كذلك أظهر المقطع، قارئ بصمات الأصابع المادي وأزرار الصوت، بالإضافة إلى لمحة لحافة شريط الكاميرا الأفقي الذي سيضم الكاميرات الخلفية الثلاث (48 ميجابكسل رئيسية + 10.8 ميجابكسل فائقة السرعة + 10.8 ميجابكسل تليفوتوغرافي مع 5x تقريب بصري).

ومن المتوقع أن يكون Pixel Fold مزوداً بشريحة Tensor G2، وقد يكلف الطراز الأساسي الذي يحتوي على 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت للتخزين 1799 دولار.

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