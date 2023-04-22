زلزال عنيف بقوة 6.2 ريختر يضرب سواحل دولة آسيوية

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ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، قبالة سواحل إندونيسيا.

موقع رصد الزلزال

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال وقع في بحر باندا وعلى عمق 20 كيلو متر، وعلى مسافة 346 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أمبون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 355 ألف نسمةز

وأكد مركز رصد الزلزال، أنه لم ترد أي معلومات عن احتمال وقوع تسونامي نتيجة لذلك أو تسجيل أضرار.

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زلزال بقوة 5.9 ريختر

وأمس أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن وقوع زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر في بحر مولوكا قبالة سواحل إندونيسيا.

وتم تسجيل الزلزال على مسافة 216 كيلومترا شمال غرب جزيرة تيرنات الإندونيسية التي يبلغ عدد سكانها 101 ألف نسمة، وعلى مسافة 153 كيلومترا شمال غرب مدينة توبيلو بجزيرة هالماهيرا الإندونيسية.

وأوضح المركز أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 60 كيلومترا، لكن لم ترد بعد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

زلزال آخر

وقبل أسبوع أيضا ضرب زلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، شمال جزيرة جاوة الإندونيسية وسط مخاوف من حدوث تسونامي.

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال وقع على عمق 594 كيلومترًا في البحر، عند الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن الزلزال بلغت شدته 7 درجات، وأنه وقع في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية.

وحدد المعهد الأمريكي، مركز الزلزال على بعد أكثر من 96 كيلومترًا عن توبان و157 كيلومترًا عن سورابايا المدينة الثانية من حيث عدد السكان في إندونيسيا.

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