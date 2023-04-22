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“القرآن الخالد”.. فوائد الرضاعة عامين كاملين

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“القرآن الخالد”.. فوائد الرضاعة عامين كاملين

“القرآن الخالد”.. فوائد الرضاعة عامين كاملين

“القرآن الخالد”.. فوائد الرضاعة عامين كاملين
١٠:٠٢:٠٤ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يقول الله تعالى: “والوالداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كاملينِ”، حيث كشفت آخر الأبحاث العلمية، مدى الاستفادة العلمية من إطالة مدة الرضاعة الطبيعية.

تقول الطبيبة المختصة شيماء المزوغي :” إن العلم أثبت أن الطفل يحتاج إلى الرضاعة الطبيعية لما هو أكثر من 6 أشهر”.

ونوهت إلى إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن هذا الأمر “فالرضاعة لمدة 6 أشهر الأولى استثنائية، ولو أكملنا الرضاعة يكون أفضل للطفل وللأم”.

فوائد الرضاعة لمدة عامين:

أثبت العلم أن هنالك فوائد لا تحصل عليها الأم والطفل إلا مع اكتمال فترة الرضاعة، أي كلما زادت الرضاعة على 6 أشهر ارتفعت نسبة هذه الفوائد.

ومن بين هذه الفوائد:

-قلة الإصابة بأمراض سرطان الدم والغدد الليمفاوية للطفل في المستقبل.

– وبالنسبة للأم أيضًا تقل نسبة الإصابة بأورام الرحم والمبايض والثدي.

– يبدأ الطفل يبدأ بالإدراك والفهم بعد 6 أشهر، وفي هذا التوقيت يكون في احتياج أكبر لأن يكون قريبًا من والدته، ولا يوجد أفضل من وقت الرضاعة لتحقيق هذا القرب.

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الكلمات الدلالية:
الرضاعة الطفل القرآن الكريم فوائد الرضاعة

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