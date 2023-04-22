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شاهد.. جريان سيول عارمة في وادي تثليث
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شاهد.. جريان سيول عارمة في وادي تثليث

شاهد.. جريان سيول عارمة في وادي تثليث

شاهد.. جريان سيول عارمة في وادي تثليث
١٠:٠٢:٣٧ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان للسيول العارمة في وادي تثليث في منطقة عسير بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، جريان وتدفق مياه السيول في وادي تثليث، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

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هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة وتكون شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج مع السحب الرعدية.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

 

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الكلمات الدلالية:
أمطار سيول عسير وادي تثليث

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