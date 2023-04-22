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خطوات إصدار هوية بدل فاقد بعد الإبلاغ عنها إلكترونيًا عبر أبشر
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خطوات إصدار هوية بدل فاقد بعد الإبلاغ عنها إلكترونيًا عبر أبشر

خطوات إصدار هوية بدل فاقد بعد الإبلاغ عنها إلكترونيًا عبر أبشر

خطوات إصدار هوية بدل فاقد بعد الإبلاغ عنها إلكترونيًا عبر أبشر
٠٩:٠٤:٣٣ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يتيح تطبيق أبشر حاليا إصدار هوية بدل فاقد للفرد، بعد الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلاله مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.

طريقة تنفيذ الخدمة:

1-الدخول على منصة أبشر ثم اختيار “خدمات من تبويب خدماتي”.

2- اختيار الأحوال المدنية.

3- اختيار خدمات الهوية الوطنية.

4- طلب هوية بدل فاقد.

تفعيل الهوية الوطنية:

وفي وقت سابق حددت منصة أبشر خطوات تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من خلال الناقل البريدي.

وأوضحت منصة أبشر، عبر حسابها في “تويتر”، أن خدمة تفعيل الهوية الوطنية تمكن المستفيد من تفعيل الهوي ةالوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي

خطوات تنفيذ الخدمة

– اختيار خدمات من تبويب خدماتي

– اختيار الأحوال المدنية

– اختيار خدمات الهوية الوطنية

– اختيار تفعيل الهوية الوطنية

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