طفل كفيف يساعد في علاج أبيه المريض بالسرطان.. ماذا يفعل؟

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“عندي السمع أقوى من البصر، بنزل أشتغل عشان أبوي مريض سرطان، بشتغل وأجيب له العلاج”، هكذا بدأ الطفل الفلسطيني حمزة أبو موسى حديثه عن حال أسرته.

في غزة

وبابتسامة لم تفارق وجهه، روى الطفل الذي فقد بصره منذ عام 2018، أنه يخرج كل يوم، مستندًا على كتف شقيقته، في شوارع غزة، بحثًا عن ما يضمن به قوت أسرته وعلاج والده، حسب “الجزيرة”.

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ظروف قاسية

وتعيش أسرة حمزة، المكونة من 8 أفراد، في مكان تبلغ مساحته 30 مترًا مربعًا، ودفعت ظروفها الصعبة الطفل الضرير إلى الخروج للعمل بجانب شقيقته في بيع مواد التنظيف.

أما الأب، فروى أنه أصيب بالسرطان كذلك في عام 2018، معربا عن حزنه لرؤية أبناءه يعملون، وقال إنه يتمنى أن يعيشوا مثل باقي الأطفال، وليس في ظروف قاسية، يضطرون فيها للاستحمام بالماء البارد، لعدم وجود مصدر للطاقة.