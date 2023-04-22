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كيف تمنع مرحلة ما قبل السكري إلى الانتقال لمرض السكري؟
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كيف تمنع مرحلة ما قبل السكري إلى الانتقال لمرض السكري؟

كيف تمنع مرحلة ما قبل السكري إلى الانتقال لمرض السكري؟

كيف تمنع مرحلة ما قبل السكري إلى الانتقال لمرض السكري؟
٠٩:٢٦:٤٢ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. ناصر الجهني استشاري أمراض السكري والغدد الصماء، بأهمية إنقاص الوزن وممارسة الرياضة للوقاية من من مرض السكري، خاصة لمن يعاني من أعراض ما قبل السكري.

وقال الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”: “للمصابين بمرحلة ماقبل السكري كشفت دراسة عن إمكانية منع او تأخير داء السكري الثانيم مكن خلال الرياضة والحرص على تقليل الوزن.

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الوقاية من السكري

وأضاف “يمكن منع او تأخير تحول مرحلة ماقبل السكري الى مرحلة السكري من النوع الثاني
بنسبة ٤٠-٤٥٪ عن طريق مايلي:

– فقدان ٣ كيلو وزن على الاقل
– زيادة النشاط الرياضي

وينصح الخبراء عادة الجميع بأهمية ممارسة الرياضة والتقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

كما ينصح بالحرص على أخذ قسط كاف من النوم ليلا، وتجنب الضغوط للحد من مشاكل السكري والضغط.

 

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الكلمات الدلالية:
السكر السكري السكري النوع الثاني مرض السكري ناصر الجهني

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