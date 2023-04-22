أضرار لا يحمد عقباها.. هذا ما يفعله تناول كعك العيد لـ 3 أيام

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لا يخلو أي منزل من الحلويات والمعمول والكعك في عيد الفطر لأنها مظهر مهم من مظاهر الاحتفال الأساسية بالعيد.

لكن يطرح خبراء تغذية سؤالا :”هل فكرتم ماذا يحدث للجسم عند تناول كعك العيد لثلاثة أيام متتالية؟”.

كعك العيد:

من المعروف أن الكعك يحتوي على كميات كبيرة من السكر والدقيق والدهون المضافة التي تدخل إلى الجسم السعرات الحرارية العالية.

ويؤدي الإفراط في تناوله إلى اضطرابات الهضم المتمثلة في التخمة وتراكم الدهون، وعسر الهضم.

كما أن تناوله لمدة ثلاث أيام متتالية أو أكثر يزيد من فرص الإصابة بآلام القولون، الأمر الذي يصيب الجهاز الهضمي بالإمساك والإسهال، بالإضافة إلى الانتفاخ والحموضة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الكعك يضر بعملية التمثيل ويسبب زيادة في الوزن والإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

الوقاية من الإمساك:

ويوصي خبراء تغذية بعدة نصائح طبيعية للوقاية من الإمساك في عيد الفطر، والمساعدة في تسهيل العبور المعوي بشكل سلس.

1-احرص على ترطيب جسمك بالمشروبات المناسبة، فمن من الضروري شرب الكثير من الماء كل يوم (1.5 لتر).

2- في الصباح عند الاستيقاظ، تدليك البطن بحركات دائرية صغيرة. سيتم تنفيذ هذه الإيماءات يدوياً أو باستخدام أدوات التدليك المعروضة للبيع في الصيدليات.

3- عدم التأخر عن دخول المرحاض للسماح لجسمك بتحرير نفسه، حتى إذا كنت لا تشعر بالحاجة لذلك.

4- شرب كوب من عصير الحمضيات الطازج مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

5- شرب أمبولة واحدة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، قبل وجبات الطعام، لمدة أسبوع.

6- تنصح الجدات أيضاً بخلط ملعقة من زيت الزيتون مع نصف ليمونة وقليل من الملح في الصباح على معدة فارغة.

7- تناول المزيد من الألياف للتخلص من الإمساك أو تجنّب الإصابة بهذه المشكلة، يجب عليك بأي ثمن ضمان التوازن الصحيح لنظامك الغذائي. المفتاح هو تناول الفواكه والخضروات والألياف بشكل عام.

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