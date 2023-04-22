روسيا تطرد أكثر من 20 دبلوماسيًا ألمانيًا.. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت في بيان لها، طرد روسيا أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانياً، في المقابل اكتفت الخارجية الألمانية بالقول إنها على علم بالبيان الروسي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان في وقت سابق اليوم: “اتخذت السلطات الألمانية قراراً بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا. ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية”.

إخطار السفير الألماني

وقالت الوزارة: “رداً على تصرفات برلين العدائية قرر الجانب الروسي طرد الدبلوماسيين الألمان من روسيا وكذلك الحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في بلادنا”.

وأضافت أنه تم إخطار السفير الألماني في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من أبريل.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم تؤكد برلين طرد دبلوماسيين روساً، مشيرة فقط إلى أنها كانت “على اتصال” بموسكو “في الأسابيع الأخيرة بشأن قضايا تتعلّق بالموظفين”.

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ولم يتضح بالتحديد عدد الروس الذين طردتهم ألمانيا أو عدد الذين غادروا البلاد. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية حتى الآن فقط أن الحكومة الألمانية قد أجرت محادثات مع روسيا في الأسابيع القليلة الماضية حول التواجد في البعثات الخارجية المعنية، “بهدف تقليص الوجود الاستخباراتي الروسي في ألمانيا”.

وأضافت الوزارة: “رحيل أفراد من السفارة الروسية اليوم مرتبط بهذا”.

أزمة سياسية بين البلدين

وفي سياق توترات بالغة بين البلدين في الماضي، تبادلت ألمانيا وروسيا مراراً طرد دبلوماسيين، وخفضتا الموظفين في البعثات الدبلوماسية. وكان الوضع قد تدهور بشكل كبير مع بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وفي الصباح توجهت طائرة حكومية روسية من موسكو إلى برلين بإذن خاص. ومن المتوقع أن تعود الطائرة طراز “إليوشن إيل 300-96″ إلى موسكو بعد ظهر اليوم. ولم يتضح ما إذا كان دبلوماسيون روس ربما كانوا على متن هذه الطائرة.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية اليوم، رداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية، إن الطائرة حصلت على ما يسمى بـ”تصريح دبلوماسي”. ولم يدل المتحدث بأية معلومات عن حمولة الطائرة أو الركاب.

وبعدما أغلق الاتحاد الأوروبي المطارات والمجال الجوي للدول الأعضاء في وجه جميع شركات الطيران الروسية في فبراير 2022، أصبحت الطائرات الروسية ضيفاً نادراً.

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