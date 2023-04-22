وزير الخارجية يتلقى التهنئة هاتفيًا من نظيره الكويتي بنجاح عمليات الإجلاء من السودان

تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت.

نجاح عملية الإجلاء

وفي بداية الاتصال، هنّأ معاليه سمو الوزير بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، مشيداً بالكفاءة العالية للجهات السعودية التي أسهمت في إنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.

وقف التصعيد العسكري

كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أنه، بناءً على توجيهات ومتابعة حثيثة من القيادة السياسية، نفذت الوزارة عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان.

وجاء ذلك جرّاء الاشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة.

وصلوا جدة

وأشار، إلى وصول كافة المواطنين الراغبين بالعودة للبلاد إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة سالمين، وأنه جار العمل حالياً على تأمين نقلهم إلى الكويت.

وأشاد وزير الخارجية بجهود السفير د.فهد مشاري الظفيري، سفير دولة الكويت لدى جمهورية السودان الشقيقة، وكافة أعضاء سفارة دولة الكويت في الخرطوم، مثمناً عملهم المتميز وأداءهم لواجبهم الوطني بكل مهنية وإقتدار.

شكر خاص للمملكة

كما تقدم وزير الخارجية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان “لسلطات المملكة الشقيقة على التنسيق وتوفير كافة التسهيلات التي قدمتها لنقل وإجلاء المواطنين إلى مدينة جدة”.

كما قدّم الشكر كذلك إلى السلطات السودانية وإلى كل من ساهم في تأمين سلامة المواطنين الكويتيين وتقديم كافة التسهيلات لهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم وتسخير كل الإمكانات لضمان عودتهم إلى وطنهم سالمين.

بدء إجلاء المواطنين

كانت وزارة خارجية المملكة، أعلنت عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

يأتي هذا إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.

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