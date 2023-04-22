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دراسة توضح تأثير الأطعمة على توقيت وجودة النوم

دراسة توضح تأثير الأطعمة على توقيت وجودة النوم

دراسة توضح تأثير الأطعمة على توقيت وجودة النوم
٠٥:٥١:٥٦ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة العلاقة بين نوعية الأطعمة وتأثيرها على جودة النوم وأيضا عدد الساعات التي يقضيها الإنسان خلال فترة نومه.

وأوضحت الدراسة أن تناول المزيد من الكربوهيدرات وفيتامينات “ب12″ و”سي” يؤدي إلى النوم مبكراً، والاستيقاظ في وقت أبكر.

ووفق موقع “نيوز مديكال”، عرضت نتائج الدراسة ضمن أعمال مؤتمر على وظائف الأعضاء المنعقد في كاليفورنيا بين 20 و23 أبريل.

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تنظيم عملية النوم

وأشارت النتائج إلى أن هذه العناصر الغذائية تزيد من تخليق الجسم لهرمونات حيوية في تنظيم النوم، مثل السيروتونين والميلاتونين.

وقالت لورين رينتز، الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة ويست فيرجينيا: “بالنسبة للرياضيين، يقاس النجاح ليس فقط بالاستعداد للأداء، ولكن أيضاً بالمرونة داخل وخارج الملعب”.

النوم مهم للشفاء من الإجهاد

وأضافت: “نحن نعلم أن النوم يساعد الجسم على الشفاء من الإجهاد البدني والعقلي اليومي، ويؤثر على الأداء البدني والعقلي في المستقبل”.

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الكلمات الدلالية:
الأطعمة النوم توقيت النوم جودة النوم

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