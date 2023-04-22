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مدير ألفابت يحصل على مكافأة 226 مليون دولار
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مدير ألفابت يحصل على مكافأة 226 مليون دولار

مدير ألفابت يحصل على مكافأة 226 مليون دولار

مدير ألفابت يحصل على مكافأة 226 مليون دولار
٠٨:١٦:٤٢ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقاضى ساندر بيتشاي، المدير التنفيذي لشركة ألفابت، المالكة لمحرك البحث الشهير جوجل،  مكافآت إجمالية تبلغ نحو 226 مليون دولار خلال 2022، أي أكثر من 800 ضعف متوسط أجر الموظف بالشركة.

تسريح الموظفين

وكانت الشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقراً لها، أعلنت، في وقت سابق، عن خطط لإلغاء 12000 وظيفة حول العالم في يناير، أي ما يعادل 6 % من قوتها العاملة على مستوى العالم، حسب “الاقتصادية”.

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إضرابات الموظفين

وفي أوائل شهر أبريل الجاري، نظم المئات من موظفي جوجل إضرابا في مقر الشركة في العاصمة البريطانية لندن بعد نزاع حول تسريح العمال، كما نظم موظفو جوجل في زيورخ خلال مارس إضرابا في مقر الشركة في سويسرا بعد تسريح أكثر من 200 عامل.

وبحسب “رويترز” يأتي التفاوت الضخم في الأجور في وقت كانت فيه شركة ألفابت -الشركة المالكة لمحرك البحث جوجل- تخفض الوظائف على مستوى العالم، بينما تضمنت مكافآت بيتشاي منحا للأسهم بنحو 218 مليون دولار.

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