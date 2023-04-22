أيهما أفضل تقديم قضاء أيام من رمضان أم صيام الست من شوال؟

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أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، حكم تقديم قضاء أيام من رمضان على صيام الست من شوال.

فتوى الخثلان

وقال الفوزان، في مقطع فيديو، إن صيام قضاء أيام من رمضان، مقدم على صيام الست من شوال، وذلك لأن أيام رمضان واجبة القضاء، وهو فرض، بينما صيام الست من شوال، سنة مستحبة.

ولفت الخثلان إلى أنه يجوز صيام الست من شوال أو ما تبقى منها حال عدم إتمامها، لطول مدة قضاء أيام رمضان، في شهر ذي القعدة، وذلك لمن كان له عذر، حسبما رجحت طائفة من أهل العلم، وله أدلة وردت في الصحيحين.

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ما حكم إخراج زكاة الفطر مالاً ؟

وفي وقت سابق، قال الخثلان، إن السنة النبوية دلت على أن زكاة الفطر تخرج طعامًا، وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن ما عليه مذهب أكثر أهل العلم والمالكية والشافعية والحنابلة وهو الذي عليه عامة أكثر المسلمين أنها تخرج طعامًا.

زكاة الفطر تخرج طعامًا ولا تخرج نقودًا

وأضاف أن زكاة الفطر تخرج طعامًا ولا تخرج نقودًا، وأن من يقول إن النقود هي أكثر نفعًا للفقراء لم يرد حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن زكاة الفطر شعيرة وعبادة.