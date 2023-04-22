النيابة العامة توضح عقوبات جرائم المفرقعات

تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، اليوم السبت، من أن الألعاب النارية تشكل خطورة جسيمة على صحة المجتمع والبيئة، كما أنه لا يجوز استخدامها إلا في الأحوال المبينة نظاماً.

العقوبات

وأفادت النيابة، في تغريدة شاركتها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بأن كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أة اتجر فيها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال

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وفي قت سابق، أوضحت النيابة العامة، أنه يجب تدريب العاملين في الأماكن الترفيهية على كيفية مواجهة الحوادث الناتجة عن استخدام ألعاب وملاعب الأطفال، والتعامل مع متطلبات الأمن والسلامة في هذه الأماكن مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطفل.

النشاطات الترفيهية

وأفادت النيابة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أنه يحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.

واستعرضت النيابة في تغريدتها عددا من المواد التي تكفل حقوقا وضمانات للطفل، حال مشاركته في أية أنشطة ترفيهية.