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بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على ميسان جنوب الطائف
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بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على ميسان جنوب الطائف

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على ميسان جنوب الطائف

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على ميسان جنوب الطائف
٠٥:٠٧:٤٩ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على أحياء ميسان جنوب محافظة الطائف، عصر اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

طقس ثاني أيام العيد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية ثاني أيام العيد، مناطق الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية

في حين لا تزال فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية.

ولا يستبعد، بمشيئة الله تعالى، تكون الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار الطائف ميسان

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