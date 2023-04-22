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20 هزة أرضية بدولة عربية خلال 24 ساعة

20 هزة أرضية بدولة عربية خلال 24 ساعة

20 هزة أرضية بدولة عربية خلال 24 ساعة
٠٥:٣٣:٥٠ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز  السوري للزلازل، اليوم السبت، أن 20 هزة أرضية وقعت خلال 24 ساعة الماضية، بدرجات متفاوتة، سجلتها سوريا، وكان أقصاها 5.5 درجة على مقياس ريختر.

خريطة الهزات الأرضية

وتوزعت الهزات المسجلة على 11 هزة في لواء إسكندرون تراوحت شدتها بين 1.6 و3.0 درجات على مقياس ريختر، و4 هزات في تركيا، منها واحدة، على الحدود السورية التركية تراوحت شدتها بين 2.5 و3.2 درجة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية عن المركز.

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4 هزات في البحر المتوسط

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضًا 4 هزات في البحر المتوسط تراوحت شدتها بين 2.1 و5.5 درجة، إضافة إلى هزة غرب حمص بـ 30 كيلومتراً شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر.

من ناحية أخرى قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، إن سلطات بلاده سجلت أكثر من 50000 شخص في عداد قتلى الزلزال المدمر، الذي وقع يوم 6 فبراير في تركيا.

ارتفاع عدد الضحايا

وأشار الوزير في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك” إلى أن “عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش وصل إلى 50783”.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان عنيفان مدينة كهرمان مرعش بقوة بلغت 7.8 درجة على مقياس ريشتر. وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب، وامتد أثره إلى سوريا حيث خلف أيضا آلاف القتلى والجرحى وأضرارا مادية جسيمة.

تبرعات عبر “ساهم”

وكانت “ساهم” أعلنت ارتفعت حصيلة حملة تبرعات شعبية في المملكة، إلى أكثر من نصف مليار ريال، لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا منذ انطلاقها قبل نحو شهرين.

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