السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
سامسونج تطلق هاتفها الجديد Galaxy A24
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سامسونج تطلق هاتفها الجديد Galaxy A24

سامسونج تطلق هاتفها الجديد Galaxy A24

سامسونج تطلق هاتفها الجديد Galaxy A24
٠٤:٥٠:١٠ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة سامسونج العملاقة الكورية الجنوبية، رسميا، هاتفها الأحدث من سلسلة هواتف جالاكسي، وهو إصدار Galaxy A24.

مواصفات هاتف Galaxy A24

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج ثماني النوى من نوع (ميدياتك هيليو جي99) MediaTek Helio G99، الذي يعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز.

كما يحتوي الهاتف على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) MicroSD.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل مع واجهة المستخدم (ون يو آي 5.1) OneUI 5.1 من سامسونج، حسب “sawtbeirut”.

ويحتوي الهاتف، الذي يزن 195 جرامًا ويأتي بسماكة 8.3 ملم، على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى حساس لبصمات الأصابع تحت الشاشة. وهو يدعم تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC.

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كاميرات فائقة

ويضم الهاتف 3 كاميرات خلفية، وتأتي الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 ومثبت صورة بصري OIS، وتأتي الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتأتي الثالثة المخصصة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

السعر

سيتوفر (جالاكسي أي24) بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأخضر، والأحمر، والفضي. ومع أن الشركة لم تكشف عن السعر، فإن التسريبات ذكرت أنه سيباع في أوروبا بسعر لا يتعدى 200 يورو.

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