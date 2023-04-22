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ضبط 3 حفارات للآبار الارتوازية في نجران تعمل بدون تصريح

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ضبط 3 حفارات للآبار الارتوازية في نجران تعمل بدون تصريح

ضبط 3 حفارات للآبار الارتوازية في نجران تعمل بدون تصريح

ضبط 3 حفارات للآبار الارتوازية في نجران تعمل بدون تصريح
٠٤:١٨:٠٣ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران، خلال الأيام السبعة الماضية بـ 58 جولة رقابية داخل منطقة نجران والمحافظات التابعة لها، للتأكد من تطبيق نظام المياه واللائحة التنفيذية المتعلقة به.

ضبط 3 حفارات

وأوضح الفرع أن الفرق الرقابية ضبطت خلال جولاتها في المنطقة 3 حفارات للآبار الإرتوازية تعمل بدون تصريح، وجارٍ إكمال الإجراءات النظامية وتطبيق اللائحة التنفيذية بحق المخالفين.

وأكد فرع البيئة والمياه والزراعة بنجران, أهمية إصدار الرخصة النظامية لحفر الآبار، لتنظيم وضبط حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، ومقاولة حفر الآبار من خلال إصدار الرخص اللازمة.

ضبط كميات المياه المستخرجة

إضافةً إلى ضبط كميات المياه المستخرجة بموجب الرخصة بما يضمن العدالة واستدامة الموارد المائية، مشيراً إلى أن مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة للأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص تنتهي بعد تمديدها بتاريخ 19 /2/ 1445 هـ، داعياً الجميع إلى سرعة الإفصاح قبل انتهاء المهلة، تفادياً لإصدار العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية جولات رقابية حفارات آبار مياه جوفية نجران

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