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حركة “غير مُتقنة” من طباخ تحرق مطعمًا وتسقط 12 قتيلًا ومصابًا

حركة “غير مُتقنة” من طباخ تحرق مطعمًا وتسقط 12 قتيلًا ومصابًا

حركة “غير مُتقنة” من طباخ تحرق مطعمًا وتسقط 12 قتيلًا ومصابًا
٠٤:٠٩:٥١ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حاول أحد الطباخين القيام بحركة غير متقنة لإبراز مهارته في إعداد الطعام، لكنها لم تكن “ماهرة” ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في المطعم.

قتيلان و10 مصابين

وفي التفاصيل، قتل شخصان وأصيب 10 آخرون إثر نشوب حريق في مطعم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

واندلع الحريق في وقت متأخر الليلة الماضية، بمطعم Burro Canaglia Bar & Resto الإيطالي في حي سالامانكا بوسط المدينة.

حريق المطعم

وقال شاهد لصحيفة “الباييس” إن الحادث وقع عندما استخدم نادل مادة تساعد على الاشتعال ومصدرا للنيران لإضافة لمسة على طبق قبل تقديمه فامتدت ألسنة اللهب إلى الجدران والسقف.

وذكرت أجهزة الطوارئ، أن زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق اشتعل بالقرب من مخرج الطوارئ الرئيسي.

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الكلمات الدلالية:
اعداد الطعام حريق في مطعم طباخ

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