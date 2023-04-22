استشاري يكشف سبب النوم الشديد في أيام العيد

تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم د. سعد الشريف، ان الإفراط في تناول السكريات هو أبرز مسببات الخمول، كما أنه يجب تجنب المنبهات قبل النوم بـ 6 ساعات.

تعديل وقت النوم

ونصح الاستشاري، بتعديل وقت النوم، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، والمحافظة على وقت النوم، نظرا لضرورة الحصول على قدر جيد وكاف من النوم.

قرأ أيضا:

لقضاء عيد فطر صحي.. فوائد مذهلة للشاي الأخضر والقرفة

ويوصي خبراء تغذية بعدة نصائح طبيعية للوقاية من الإمساك في عيد الفطر، والمساعدة في تسهيل العبور المعوي بشكل سلس.

نصائح للوقاية من الإمساك:

1-احرص على ترطيب جسمك بالمشروبات المناسبة، فمن من الضروري شرب الكثير من الماء كل يوم (1.5 لتر).

2- في الصباح عند الاستيقاظ، تدليك البطن بحركات دائرية صغيرة. سيتم تنفيذ هذه الإيماءات يدوياً أو باستخدام أدوات التدليك المعروضة للبيع في الصيدليات.

3- عدم التأخر عن دخول المرحاض للسماح لجسمك بتحرير نفسه، حتى إذا كنت لا تشعر بالحاجة لذلك.

4- شرب كوب من عصير الحمضيات الطازج مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

5- شرب أمبولة واحدة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، قبل وجبات الطعام، لمدة أسبوع.

6- تنصح الجدات أيضاً بخلط ملعقة من زيت الزيتون مع نصف ليمونة وقليل من الملح في الصباح على معدة فارغة.

7- تناول المزيد من الألياف للتخلص من الإمساك أو تجنّب الإصابة بهذه المشكلة، يجب عليك بأي ثمن ضمان التوازن الصحيح لنظامك الغذائي. المفتاح هو تناول الفواكه والخضروات والألياف بشكل عام.