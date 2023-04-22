زلزالان خلال 24 ساعة في دولتين أوروبيتين

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أعلن مختبر رصد الزلازل الخاص بجامعة أثينا، اليوم السبت، عن زلزال قوته 4.5 على مقياس درجة ريختر ضرب جزيرة “إيبويا” في اليونان.

ززال في اليونان

وأضاف مختبر رصد الزلازل، أن الزلزال سجل مركزه على بعد 52 كيلومترا من أثينا، وعمق 10 كيلومترات، إذ وقع الزلزال في تمام الساعة 11:38 وفقاً للتوقيت المحلي.

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، أن سكان جزيرة “إيبويا” شعروا بالزلزال، لم ترد أي إصابات أو ضحايا حتى الآن.

وبالأمس، ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر، أمس الجمعة، جزيرة صقلية الإيطالية في البحر المتوسط.

زلزال جزيرة صقلية

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال كان قبالة مدينة كاتانيا الساحلية، وشعر بها السكان بوضوح في المنطقة الواقعة عند سفح بركان “إتنا”، ولم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وفي وقت سابق، أفاد المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل، وقوع هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب دولة اليونان المطلة على البحر المتوسط.

وتابع المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال الذي تبلغ قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب جنوب دولة اليونان، وقع على عمق 132 كم تحت سطح القشرة الأرضية.

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