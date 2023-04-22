استدعت دخوله للطوارئ.. استخراج بطارية ساعة من أذن طفل بعرعر

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تمكن فريق طبي في برج الشمال الطبي في عرعر من استخراج بطارية ساعة يد سقطت داخل أذن طفل وصل لقسم الطوارئ في المستشفى .

وقال عبدالله العنزي والد الطفل إنه إثناء اللعب سقطت بطارية ساعة يد في أذن طفله فهد، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى طوارئ برج الشمال الطبي.

عملية سحب للبطارية

وأضاف أنه تم على الفور إجراء عملية سحب للبطارية من الأذن من قبل أخصائي أنف وأذن وحنجرة د.حسام محمد الزيني.

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وتابع والد الطفل: “الحمد لله تكللت بالنجاح ،وحالة الطفل جيدة وتم خروجه من المستشفى، مثمنا دور الكادر الطبي في برج الشمال”.

نصائح مهمة للوالدين

ويحذر الأطباء وخبراء الصحة، من خطورة الألعاب التي تحتوي على قطع صغيرة على الأطفال خاصة من هم دون الثالثة من العمر.

كما ينصح الأطباء بمراقبة الحالة الصحية للطفل باستمرار واستشارة الطبيب فورا في حالة تغيير في الحالة الصحية للأطفال خاصة في المناسبات.

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