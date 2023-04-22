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ثاني أيام العيد الأكثر تداولا عبر تويتر.. ومواطنون يحتفلون
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ثاني أيام العيد الأكثر تداولا عبر تويتر.. ومواطنون يحتفلون

ثاني أيام العيد الأكثر تداولا عبر تويتر.. ومواطنون يحتفلون

ثاني أيام العيد الأكثر تداولا عبر تويتر.. ومواطنون يحتفلون
٠٣:١٠:٤١ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

احتل هاشتاج ثاني أيام العيد قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث احتفل مواطنون بثاني أيام العيد، وشاركوا التهاني والتبريكات عبر الصور ومقاطع الفيديو.

تفاعل متابعي تويتر

وشارك متابع تغريدة قال فيها: “ما العيدُ إلا ضِحكُهم وحديثهم ما العيدُ إلا “رؤيَةُ الأحبابِ. مساكم عيد في ثاني أيام العيد”، وأورد آخر: “أسأل الله العليّ القدير أن يحفظكم ويرعاكم و يعطيكم العافية ويجنبكم كل سوء ومكروه ويديم عليكم الصحة والعافية وبركة العمر”.

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وداع رمضان

والخميس الماضي، تصدر هاشتاج “وداعًا رمضان” الترند في المملكة، وسط أدعية عديدة في مجملها عبارات من الحزن على فراق أحب الشهور إلى الله.

وقالت مغردة: “اللهم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا، وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار”.

وأضاف آخر: “وداعًا يا رمضان، ما أسرعك ضيفنا العزيز، اذكرنا عند ربك بخير، كن شاهدًا لنا لا علينا، سلام عليك يوم أتيتنا فنورت قلوبنا، وسلام عليك يوم ودعتنا ورحلت عنا، سلام عليك في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين”.

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