طائفية وحقد تخطى الحدود.. هندوسية تقتحم مسجدًا أثناء صلاة العيد في أمريكا (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام امرأة هندوسية لأحد المساجد في أمريكا أثناء صلاة المسلمين العيد.

صراخ في المسجد

وأظهر الفيديو المرأة وهي تقف في المسجد وتقوم بالصراخ، فيما استدعى البعض رجال الشرطة الذين حاولوا إخراجها بهدوء لكنها رفضت وظلت تصرخ فتعاملت معها الشرطة وأخرجتها من المسجد بالقوة.

وعلق مغردون على الفيديو، بأن حقد وعنصرية وطائفية الهندوس تخطت الحدود، حيث لم تعد هذه الجرائم قاصرة على المسلمين في الهند فقط، ولكن في أي مكان تواجد فيه الهندوس.

إحراق ممتلكات المسلمين في الهند

ومؤخرًا وثّقت لقطات مصوّرة، لحظة إقدام متطرفين هندوس على إحراق ممتلكات مسلمين بمدينة جمشيدبور بولاية جهارخاند الهندية.

وكان عدد من المتطرفين الهندوس قد تجمعوا بشكل غاضب في المدينة، بعد العثور على قطعة لحم ملصقة براية هندوسية.

حرق محال المسلمين بالهند:

الواقعة تسببت في اشتباك الهندوس مع المسلمين، وألقوا الحجارة على مسجد، وأضرموا النيران في عدد من محالّ المسلمين بالمنطقة.

بينما أعلنت الشرطة الهندية، حظر التجوال وقطع الإنترنت في المنطقة، وألقت القبض على 50 شخصًا.

واتهمتهم الشرطة بارتكاب أعمال عنف، فيما اتهم ناشطون مسلمون السياسيين الهنود والشرطة بالتسبّب في أعمال العنف بالمنطقة.

اعتداءات الهندوس:

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت مدن وولايات هندية حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقلية المسلمة.

وحظرت إحدى الولايات ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب في المدارس وسْط تأييد من ساسة هنود ومطالباتهم بتطبيق الحظر في ولايات أخرى، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة.

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