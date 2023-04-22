حريق ضخم بمحيط مطار الخرطوم الدولي وقيادة الجيش السوداني

تواصل – وكالات:

أعلنت وكالات أنباء، منذ قليل، عن اندلاع حريق ضخم بالقرب من مطار الخرطوم الدولي، بالعاصمة السودانية، وكذلك مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالقرب من المطار.

انفجارات وطائرات

وفي سياق متصل، سمع دوي انفجارات بمقطقة مرري بمدينة أم درمان، واشتعلت النيران في عدد من المباني الخاصة، في حين حلقت الطائرات في سماء عدة مناطق بالخرطوم، واسمرت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

من جانبه، قال وزير الصحة السوداني، إن الوزارة تواجه مشكلات في إمداد المستشفيات بالوقود، كما توجد مرافق صحية كثيرة غير آمنة للكوادر الطبية.

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البرهان في كلمة للشعب السوداني: سنتجاوز الأزمة ونخرج منها أكثر قوة وتماسك

وأمس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، مقتل 413 شخصا في السودان وإصابة 3551، منذ اندلاع القتال العنيف قبل 6 أيام.

ومع دخول المعارك يومها السابع، تصاعدت أزمة كهرباء ومياه في الخرطوم ومناطق سودانية أخرى، ونقص شديد في المُؤَنِ الغذائية والأدوية.

تفاقم الأزمة الإنسانية

من جهته، حذر المدير الإقليمي للصحة العالمية بالشرق الأوسط الدكتور أحمد المنظري، أمس الخميس، من الانسحاب من السودان حال تعرض موظفي المنظمة للخطر.