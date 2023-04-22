اليوم السبت.. 13 دولة تحتفل بأول أيام عيد الفطر ونصائح لإجازة سعيدة

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تحتفل 13 دولة اليوم السبت بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر ثبوت رؤية هلال شوال، مساء أمس الأول الخميس.

وتشمل هذه الدول “إيران، أستراليا، إندونيسيا، تايلاند، ماليزيا، الفلبين، اليابان، والهند، سنغافورة، بروناي، ومن بينهما المغرب وسلطنة عمان”.

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بينما احتفلت العديد من الدول العربية والأجنبية، بعيد الفطر المبارك، أمس الجمعة، مصر، فلسطين، المملكة، لبنان، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، العراق، اليمن،، الأردن، السودان، الجزائر، تونس، ليبيا، المملكة المتحدة، تركيا،وامريكا أفغانستان، وأذربيجان، فرنسا، الدنمارك، فنلندا، إيطاليا، تركمانستان، وأوزبكستان، وأيرلندا أنجولا، كرواتيا، ألمانيا.

نصائح لإجازة عيد سعيدة

وينصح الخبراء المسافرين خلال إجازة عيد الفطر أن ينتبهوا لبعض الأشياء لقضاء إجازة عيد سعيدة ومنها:

التأكد من الأمان:

تأكد من أن السيارة مجهزة بالمعدات اللازمة للأمان، مثل حقيبة الإسعافات الأولية والأقنعة الواقية والوسائد الهوائية وأحزمة الأمان.

التحقق من وثائق السيارة:

تأكد من وجود جميع الوثائق اللازمة للسيارة، مثل التأمين ورخصة القيادة والملكية، وتأكد من أنها سارية المفعول.

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أهمية فحص السيارة جيدا

فحص السيارة

التأكد من وجود كمية كافية من الوقود، وفحص الزيت والماء والإطارات والفرامل والأضواء للتأكد من سلامتها قبل السفر خاصة حالة السفر لأماكن بعيدة أو نائية.

التخطيط للمسار:

قم بالتخطيط لمسار رحلتك قبل السفر، وتحقق من الظروف الجوية والحركة المرورية المتوقعة.

الحفاظ على السلامة:

احرص على ارتداء حزام الأمان والالتزام بقواعد المرور وعدم القيادة بسرعة زائدة والابتعاد عن التشغيل المزدوج.

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تجنب الإرهاق:

تأكد من عدم القيادة لفترات طويلة دون الاستراحة الكافية. ينصح بالتوقف عند الإشارات الضوئية أو المحطات للراحة وتناول الطعام والشراب.

الحفاظ على النظافة:

تأكد من الحفاظ على نظافة السيارة وتجنب التراكمات الزائدة من الأوساخ والفضلات داخلها، وكذلك تنظيف الزجاج بشكل منتظم لتجنب أي عوائق للرؤية.

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