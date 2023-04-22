انشغلت بالهاتف فسقطت تحت القطار.. أغرب نهاية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق حادثا غريبا وخطيرا لكنه انتهى نهاية غير متوقعة.

انشغلت بالهاتف

الفيديو تم التقاطه عبر إحدى كاميرات المراقبة بمحطة قطار في فرنسا، حيث وثّق انشغال فتاة بهاتفها أثناء السير على الرصيف بينما كان قطار يتحرك للخروج من المحطة.

وفجأة سقطت الفتاة تحت القطار الذي كان قد انطلق في طريقه، وظن الجميع أن الفتاة قد دُهست وماتت، لكن كانت المفاجأة بخروجها سليمة بعد أن مر القطار من المحطة.

حادث قطار اليونان

ومؤخرًا، كشف المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارثاكوجيانيس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن إلى 32 قتيلًا و85 مصابًا.

الحادث وقع الليلة الماضية

وأوضح أن الحادث وقع عندما اصطدم القطاران في شمال غرب العاصمة أثينا، وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.

اصطدام قطار شحن بقطار ركاب

وأكد أن الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكبًا، وأسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة، حيث كان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.

محاصرة ألسنة النيران للراكبين

وحسب قناة “إرت” التلفزيونية العامة، فإن الحادث أدّى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، مشيرة إلى أن ألسنة النيران حاصرت عددًا من الركاب.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا، وهرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصراً من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. 26 قتيلاً و85 جريحًا في حادث اصطدام قطارين بـ اليونان (فيديو)