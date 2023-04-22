في ثاني أيام العيد.. استئناف تشغيل خدمة النقل العام بالمدينة المنورة عبر 5 مسارات

تواصل – واس:

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة عن استئناف تقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع “حافلات المدينة” ابتداءً من اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمة للمستفيدين وذلك ما بين الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً يومياً.

5 مسارات

وحدّدت خمسة مسارات تتضمن 98 محطة تغطي أرجاء المدينة المنورة, لتقديم خدمة النقل العام للمستفيدين بواسطة حافلات مجهزة إلى عدة وجهات داخل المدينة المنورة, وتشمل:

1- مسار “مسار قطار الحرمين – المسجد النبوي” وتتضمن 3 محطات على امتداد المسار تصل إليها الحافلة كل 60 دقيقة لتقديم الخدمة.

2- مسار “مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز – المسجد النبوي” وبها محطتان تقدّم الخدمة كل 30 دقيقة

3- مسار “جامعة طيبة – العالية مول” ويتضمن المسار 34 محطة تعمل كل 15 دقيقة لنقل المستفيدين في عدة أحياء.

4- مسار “الميقات – الخالدية” ويتضمن 38 محطة تصل إليها الحافلة كل 15 دقيقة

5- مسار “القصواء – سيد الشهداء” ويتضمن 21 محطة بمعدل تقاطر كل 20 دقيقة لنقل المستفيدين عبر المسار.

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خدمات نقل الأهالي

ويهدف مشروع “حافلات المدينة” إلى تقديم خدمات نقل الأهالي إلى عدة وجهات في أرجاء المدينة المنورة خلال دقائق معدودة.

وقد ساهم المشروع الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك هذا العام في الحدّ من الازدحام المروري وسط المدينة المنورة, وتقليص مدة وصول آلاف المستفيدين إلى عدة وجهات, بالمشاركة مع خدمة مشروع “النقل الترددي” الذي تم إيقافه في الأول من شوال بعد صلاة العيد, بعد اكتمال خدماته التي استفاد منها نحو مليون وثلاثمائة ألف مستفيد خلال شهر رمضان.