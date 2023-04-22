السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تنفيذا لتوجيهات القيادة.. بدء ترتيب إجلاء المواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة
دراسة توضح العلاقة بين مشروبات الصودا والوفاة المبكرة
توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول في عدة مناطق.. حتى الثامنة مساءً
أسعار الذهب تتراجع 1.4% عند الإغلاق
النفط يسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 5.8%
10 أسماء من القرآن.. إذا كنت تبحث عن اسم جميل لطفلتك

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تنفيذا لتوجيهات القيادة.. بدء ترتيب إجلاء المواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة

تنفيذا لتوجيهات القيادة.. بدء ترتيب إجلاء المواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة

تنفيذا لتوجيهات القيادة.. بدء ترتيب إجلاء المواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة
٠١:٤٠:٠٢ م، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

أعلنت وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

يأتي هذا إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.

اقرأ أيضا:

وزير الخارجية بجري اتصالا بطرفي الأزمة في السودان.. التفاصيل

الكلمات الدلالية:
إجلاء المواطنينعايا الدول الشقيقة والصديقة السودان المملكة خادم الحرمين ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
بالأسماء.. «أمن الدولة» تكشف عن الإرهابيين الـ4 وتفاصيل «هجوم الزلفي»

بالأسماء.. «أمن الدولة» تكشف عن الإرهابيين الـ4 وتفاصيل «هجوم الزلفي»

٠٣:٤٦ م، الأثنين، ٢٢ أبريل ٢٠١٩
مكرمة ملكية من خادم الحرمين لـ1300 حاج وحاجة من 72 دولة

مكرمة ملكية من خادم الحرمين لـ1300 حاج وحاجة من 72 دولة

٠٢:٢٢ م، السبت، ١٣ يوليو ٢٠١٩
قرار عاجل من «الموارد البشرية» بشأن توطين «مقاولات الصيانة والتشغيل»

قرار عاجل من «الموارد البشرية» بشأن توطين «مقاولات الصيانة والتشغيل»

٠٣:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠
تحفهم الرحمة والسكينة.. الحجاج يقفون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم (فيديو)

تحفهم الرحمة والسكينة.. الحجاج يقفون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم (فيديو)

٠٣:٤٢ م، الجمعة، ٠٨ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *