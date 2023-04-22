تنفيذا لتوجيهات القيادة.. بدء ترتيب إجلاء المواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة

تواصل- واس:

أعلنت وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

يأتي هذا إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.

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