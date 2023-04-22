تحذيرات من الدفاع المدني بسقوط أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ11 مساءً

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شارك الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تنبيهات المركز الوطني للأرصاد على الرياض ومكة المكرمة.

أمطار الرياض

وتوقع “الأرصاد” -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على الرياض، اليوم السبت، من الواحدة ظهرا، وحتى الساعة 11 مساءً.

وشملت تنبيهات الأرصاد على الرياض، الدرعية، والدلم، والعاصمة الرياض، والمزاحمية، وحريملاء، وضرما، ومرات، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، والبجادية، والحريق، والخرج، وحوطة بني تميم، والدوادمي، والرين، والقويعية، وعفف، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء.

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مكة المكرمة

كما توقع “الأرصاد” هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل، أضم، وبني يزيد، وميسان، والطائف، وذلك حتى الساعة 10 مساء اليوم السبت.

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي الى جريان السيول على مناطق الرياض، نجران، جازان، عسير والباحة تمتد حتى مكة المكرمة.