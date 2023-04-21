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دراسة توضح العلاقة بين مشروبات الصودا والوفاة المبكرة
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دراسة توضح العلاقة بين مشروبات الصودا والوفاة المبكرة

دراسة توضح العلاقة بين مشروبات الصودا والوفاة المبكرة

دراسة توضح العلاقة بين مشروبات الصودا والوفاة المبكرة
٠١:٢٩:١٨ ص، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة استمرت ما يقرب من عقدين من الزمن العلاقة بين تناول كميات كبيرة من المشروبات المحلاة بالسكر كالصودا والعصائر والوفاة المبكرة لدى مرضى السكري من النوع 2.

خطورة مشروبات الصودا

وأوضح موقع “مديكال إكسبريس”، أن كل حصة يومية إضافية من المشروبات المحلاة بالسكر ارتبطت بزيادة قدرها 8% في الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب لمرضى السكري من النوع 2.

وأدى استبدال هذا المشروب بأحد الخيارات الصحية إلى تقليل مخاطر الوفاة المبكرة بنسبة 18%.

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وأجريت الدراسة في جامعة هارفارد، واعتمدت على بيانات أكثر من 9200 امرأة وأكثر من 3500 رجل كانوا جزءاً من مشاريع بحثية رئيسية أخرى، تم تشخيصهم جميعاً بمرض السكري من النوع 2 خلال فترة الدراسة التي استمرت 18.5 عام.

وأبلغ المشاركون كل سنتين عن عدد المرات التي استهلكوا فيها المشروبات المحلاة بالسكر، أو المحلاة اصطناعياً، وكذلك العصير والقهوة والشاي والماء والحليب قليل الدسم.

مشروبات أخرى مفيدة

ولم تثبت الدراسة أن عادات الشرب غير الصحية تسبب الوفاة المبكرة، فقط وجود علاقة بين الاثنتين.

في سياق متصل، توضح دراسات أن المشروبات الأخرى، وعلى وجه التحديد القهوة والشاي والحليب قليل الدسم والماء، ساعدت في تقليل احتمالات الوفاة المبكرة.

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