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أسعار الذهب تتراجع 1.4% عند الإغلاق

أسعار الذهب تتراجع 1.4% عند الإغلاق

أسعار الذهب تتراجع 1.4% عند الإغلاق
٠١:٢٥:٣٠ ص، السبت، ٢ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

سجلت أسعار الذهب انخفاضا إلى ما دون ألفي دولار في ختام تعاملات الجمعة، وسجلت خسائر أسبوعية، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات رفع الفائدة الأمريكية.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة 1.40% إلى 1990.50 دولار للأوقية، عند أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، وسجلت خسائر أسبوعية قدرها 1.40% أيضًا.

أسعار الذهب

بينما هبطت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم شهر يوليو بنسبة 1.25% إلى 25.06 دولار للأوقية، وسجلت خسائر أسبوعية بنسبة 1.60%.

وكان مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا الخميس، إن التضخم لا يزال “أعلى بكثير” من هدف البنك المركزي البالغ 2%، وأكدت “ميشيل بومان” عضوة مجلس المحافظين بالفيدرالي أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لترويض التضخم.

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