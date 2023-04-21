توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة وبرد وسيول في عدة مناطق.. حتى الثامنة مساءً

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة، والعلا، والحناكية، والمهد، ووادي الفرع، والعيص، وخيبر، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتساقطاً للبرد، وجرياناً للسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الوحدة من ظهر السبت، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

أمطار على الليث والقنفذة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

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وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثالثة صباحاً .

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.

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