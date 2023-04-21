النفط يسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 5.8%

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا في ختام تعاملات الجمعة، بدفع من البيانات الاقتصادية الإيجابية في منطقة اليورو والولايات المتحدة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

وفي ختام الجلسة، ارتفعت عقود خام “برنت” القياسي تسليم يونيو بنسبة 0.70% أو بمقدار 56 سنتًا، لتغلق عند 81.66 دولار للبرميل، وتسجل خسائر أسبوعية بنحو 5.8%.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم شهر يونيو بنسبة 0.70% أو نحو 50 سنتًا، لتغلق عند 77.87 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 6%.

المشتريات

وأظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات الجمعة، تسارع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال أبريل بأكبر وتيرة منذ مايو 2022، كما تسارع نشاط القطاع الخاص في ألمانيا بأعلى وتيرة في 12 شهرًا.

كما ارتفع المؤشر المركب لمديري المشتريات – الذي يعكس متوسط أداء قطاعي الخدمات والتصنيع – في الولايات المتحدة إلى 53.5 نقطة خلال أبريل من 52.3 نقطة في مارس، وهو أعلى مستوى في 11 شهرًا، ما يضيف إلى زخم بشأن تحسن آفاق الطلب.

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