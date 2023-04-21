10 أسماء من القرآن.. إذا كنت تبحث عن اسم جميل لطفلتك

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مع اقتراب ولادة طفلة جديدة يتسارع الوالدون لاختيار اسم جميل يحمله المولود ليكون مميزًا ويليق بها، لأن هذا الاسم سيرتبط به طيلة حياته.

ويحرص الكثير من الآباء والأمهات على اختيار اسم لطفلتهم من القرآن الكريم، حيث إن هذه الأسماء انتشرت في الماضي وما زالت شائعة حتى يومنا هذا.

وإليكم أسماء للنساء من القرآن الكريم:

1. مريم

يعد اسم مريم من بين أكثر الأسماء التي ذكرت في القرآن شيوعًا.

تم ذكر اسم مريم في القرآن 34 مرّة، وهناك سورة تحمل اسم مريم، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي تحمل اسم امرأة.

اسم مريم هو اسم السيدة مريم ويعني العابدة والخادمة لربها ومعناه في اللغة العربية المرأة المحبوبة والملتزمة دينيًا ويرمز للطهارة والعفة.

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2. آية

هي الآية القرآنية ومجموع الآيات يؤلف سورة.

قد وردت كلمة آية في القرآن مفردة وجمعًا عشرات المرات، منها: سورة الأعراف، الآية 73: {هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً}، وسورة البقرة، الآية 252: {تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ}.

من معاني اسم آية: المعجزة، أو العلامة الخارقة للإنسان، أو الرسالة، أو العِبْرة.

3. شفاء

اسم جميل يطلق على الإناث وهو من الأسماء الدينية التي ذكرت في القرآن الكريم، حيث يقول الله تعالى في سورة الإسراء “وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ”، بالإضافة إلى كثير من المواضع الأخرى بالقرآن.

معنى الشفاء هو التخلص من المرض والتعافي والتداوي منه.

4. سما

يعد اسم سما من أسماء البنات الشائعة التي ذكرت في القرآن الكريم، حيث ذكر اسم سما في القرآن بعدة مواضع سواء مفرد أو جمع، ففي سورة فصلت يقول الله تعالى {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا}.

اسم سما مشتق من السمو والسماء، ويعني العلو وارتفاع الشأن، والشيء العالي والسامي، وهو أحد أبرز أسماء بنات عربية سهل وبسيط في الكتابة والنطق.

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5. عالية

اسم عالية منتشر في كل الأقطار والدول العربية وخصوصًا في جنوب شبه الجزيرة العربية، وذكر في القرآن في عدة مواضع، منها {فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ}.

اسم علم عربي مؤنث يعني المرأة الرفيعة المقام، والشريفة، وصاحبة الحظوة والمكانة السامية، والعالية تعني أعلى قناة الرمح.

6. يسرى

اسم يسرى من الأسماء المنتشرة منذ القِدم. تم ذكر هذا الاسم في القرآن، حيث قال الله تعالى في سورة الشرح “فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا”، أي يأتي اليسر وفرج الضيق بعد العسر والهموم.

يأتي اسم يسرى من كلمة يسر، أي سهولة ولين وبساطة، وهنا الألف مقصورة ويمكن أن يكتب يسرى، فنقصد بهذا الاسم المؤنث وليس المذكر “يسري”، وهي من تيسر الأمور وتسهيلها.

7. ليال

هذا الاسم ذُكِر في القرآن الكريم بسورة الفجر، حيث يقول الله تعالى “وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ” يقصد بها العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي الأيام التي يستحب فيها العمل الصالح.

هو جمع لكلمة ليلة، وهي الفترة المسائية من اليوم، وهو يوحي بالظلام والسكون والهدوء

8. سدرة

ذكر اسم سدرة في القرآن بسورة النجم “عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى”.

هو اسم مأخوذ من كلمة سدرة، وتعني شجرة النبق، وهي شجرة عظيمة موجودة في السماء السابعة في الجنة، وجذورها في السماء السادسة.

9. بيان

ذكرت كلمة بيان في القرآن بعدة مواضع، ففي سورة الرحمن يقول الله تعالى “علَّمه البيان”، وفي سورة آل عمران يقول الله تعالى ” هَٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ”.

اسم عربي يطلق على الذكور والإناث، وله أكثر من معنى، فالبيان ينسب للظبي الذي يعرف بالخفة والجمال والسرعة، أما بيان بفتح الباء فيعني الوضوح والظهور والمعرفة.

10. فلك

ذكر اسم فلك في القرآن بعدة مواضع، فيقول الله تعالى في سورة يس “كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ”.

اسم عربي يطلق على الإناث، ويعني مدار الكوكب في السماء، وهو جمع فلكة، أي قطع مستديرة في الأرض ومرتفع ما حولها.

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